Optimar'ın yeni anketi... İşte Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ın oy oranı

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı’na katılması sonrası anket şirketleri yeni anketlerine yayınlamaya başladı. Optimar araştırma şirketinin yayınladığı anketler de ise Erdoğan ve AK Parti arasında dikkat çeken bir fark bulunuyor.

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Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla anket şirketleri, seçim anketlerini yeniden yapmaya başladı. Kimi ankete göre Kılıçdaroğlu, kiminde ise Erdoğan önde. Optimar Araştırma Şirketi de en son yaptığı anket verilerini paylaştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ile oy oranlarını yorumluyor.