Ukrayna'dan nükleer silah yanıtı: Kremlin, Belarus'u rehin aldı

Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus’a nükleer silah yerleştirileceği açıklamasına ilişkin, "Kremlin, Belarus'u nükleer rehin aldı" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Belarus’a nükleer silah yerleştireceklerini açıklamasının ardından Ukrayna'dan yanıt geldi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirilmesine ilişkin açıklaması, Belarus toplumunda Rusya ve Putin'e yönelik olumsuz algı ve kamuoyu reddini en üst düzeye çıkarıyor. Ülkenin iç istikrarsızlaşmasına doğru atılan bir adım. Kremlin, Belarus'u nükleer rehin aldı" ifadelerini kullandı.

Putin: 1 Temmuz'a kadar bitecek

Belarus ile ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.

Bu silahı, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden yerleştireceklerini belirten Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verecekleri yönündeki açıklaması nedeniyle aldıklarını dile getirmişti.

Putin, Belarus’un uzun zamandır böyle bir silahın topraklarına yerleştirilmesini talep ettiğini söylemişti.