BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
HABER /  GÜNCEL

Cünüpken oruç kabul olur mu niyet edilir mi Diyanet sakın dedi uyardı

Cünüpken oruç kabul olur mu niyet edilir mi Diyanet sakın dedi uyardı

Müslüman aleminin beklediği mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 29 günlük orucun ilki tutuluyor. Hakkıyla oruç tutmak isteyenler ise orucu bozan halleri araştırıyor. Peki cünüp olan biri abdest almadan oruca niyet edebilir mi, cünüpken oruç tutulur mu? Diyanet uyarıyor aman!

Abone ol

Allah'ın ayı, meleklerin yeryüzüne indiği, şeytanın zincirlendiği bu mübarek ay Ramazan geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak geçiren müslümanlar orucu bozan halleri araştırıyor. En çok merak edilen ve Diyanet'e sorulan sorulardan birisi de  cünüp iken tutulan oruç geçerli midir sorusu oldu Diyanet bu soruya cevap verdi. 

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den ABD'nin Türkiye raporuna sert tepki
Mustafa Sarıgül'den ABD'nin Türkiye raporuna sert tepki
TOKİ 500 lira para iadesi alma süreci başladı 5 gün detayı
TOKİ 500 lira para iadesi alma süreci başladı 5 gün detayı
Kılıçdaroğlu için 'Paravan Cumhurbaşkanı adayı' dedi! Devlet Bahçeli, Sadettin Tantan'ı göreve çağırdı
Kılıçdaroğlu için 'Paravan Cumhurbaşkanı adayı' dedi! Devlet Bahçeli, Sadettin Tantan'ı göreve çağırdı
Yaşlılık maaşı alana 2 bin iralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Yaşlılık maaşı alana 2 bin iralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına bir kez daha itiraz edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına bir kez daha itiraz edildi
Fransa senatosundan teröristlere 'onur nişanı'
Fransa senatosundan teröristlere 'onur nişanı'
Bakan Mustafa Varank, deprem bölgesinde sanayide oluşan hasarın bedelini açıkladı: 170 milyar TL
Bakan Mustafa Varank, deprem bölgesinde sanayide oluşan hasarın bedelini açıkladı: 170 milyar TL
Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri vermemek için çırpınıyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri vermemek için çırpınıyorlar
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay 'temel atma' ve 'diploma' göndermesi! Sümeyye Erdoğan'a çağrı yaptı
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay 'temel atma' ve 'diploma' göndermesi! Sümeyye Erdoğan'a çağrı yaptı
İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevidi
İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevidi
Babasını kaybedince kafasına koydu 17 yıldır il il geziyor 7 bin kişiyi ikna etti
Babasını kaybedince kafasına koydu 17 yıldır il il geziyor 7 bin kişiyi ikna etti
Acil paraya sıkışan öğrencilere şifa gibi kampanya! Akbank anında 400 lira ödüyor
Acil paraya sıkışan öğrencilere şifa gibi kampanya! Akbank anında 400 lira ödüyor