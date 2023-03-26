Cünüpken oruç kabul olur mu niyet edilir mi Diyanet sakın dedi uyardı

Müslüman aleminin beklediği mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 29 günlük orucun ilki tutuluyor. Hakkıyla oruç tutmak isteyenler ise orucu bozan halleri araştırıyor. Peki cünüp olan biri abdest almadan oruca niyet edebilir mi, cünüpken oruç tutulur mu? Diyanet uyarıyor aman!

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Allah'ın ayı, meleklerin yeryüzüne indiği, şeytanın zincirlendiği bu mübarek ay Ramazan geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak geçiren müslümanlar orucu bozan halleri araştırıyor. En çok merak edilen ve Diyanet'e sorulan sorulardan birisi de cünüp iken tutulan oruç geçerli midir sorusu oldu Diyanet bu soruya cevap verdi.

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).