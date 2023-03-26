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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına bir kez daha itiraz edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına bir kez daha itiraz edildi

SOL Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına YSK nezdinde itiraz etmişti. YSK'nın Erdoğan7ın adaylığını kabul etmesi üzerine Sol Parti bir kez daha YSK'ya itirazda bulundu.

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SOL Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına yeniden itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu, Erdoğan'ın adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı. 

SOL Parti’den yapılan paylaşımda, “Erdoğan aday olamaz. Adaylığın kabul edilmesinin ardından YSK'ya bir kez daha itiraz ettik. Bu karara imza atanlar tarih önünde sorumludur! Erdoğan yenilecek.” ifadesi kullanıldı.

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