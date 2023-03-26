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Murat Kurum 'büyük afet sonrası dimdik ayakta' deyip paylaştı

Murat Kurum 'büyük afet sonrası dimdik ayakta' deyip paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlara değinerek, “Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya ve Elazığ! 2020’deki deprem sonrası inşasını 20’nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, inşaat yaparken hassasiyet gösterilmesi gereken noktaların doğru tespitler ve doğru teknikler olduğunun altını çizdi.

Bakan Kurum paylaşımında, “Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. 2020’deki deprem sonrası inşasını 20’nci günde başlattığımız konutlar bu büyük afet sonrası dimdik ayakta” ifadelerine yer verdi.

“En ufak çatlak yok, güvenle oturuyoruz”

Bakan Murat Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ’daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı. Videoda TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların da görüşlerine yer verildi. Vatandaşlar, “Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam; en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarımızda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz” şeklinde konuştu.

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