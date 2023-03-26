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Otobüste yolcunun sırt çantasından çıktı şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otobüste yolcunun sırt çantasından çıktı şüpheli adliyeye sevk edildi

Osmaniye’de polisin durdurup arama yaptığı otobüsteki yolcunun sırt çantasından çok miktarda uyuşturucu madde çıktı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede, Diyarbakır’dan temin edilen uyuşturucu maddenin Mersin’e sevk edileceği bilgisi üzerine narkotik polisi harekete geçti. Kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapan polis, yolcu olarak bulunan B.T.'ye ait sırt çantasından streç filme sarılı vaziyette 419,67 gram esrar ve 366,11 gram toz esrar ele geçirdi.

Şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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