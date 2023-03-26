TOKİ para iadesi ne zaman yatar Halkbank-Ziraat Bankası ATM nasıl alınır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan “İlk Evim İlk İş Yerim” konut kampanyasının İstanbul çekilişleri devam ediyor. TOKİ'ye başvuranlar ve kazanamayanlar ise başvuru parası 500 liranın nasıl alınacağını merak ediyor. 500 liralık TOKİ başvuru paraları 5 iş günü içinde IBAN'a iade edilebiliyor. Ayrıca ATM'lerden de para iadesi alınabilecek.

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EV sahibi hayali kuran milyonlarca vatandaşın hayalini gerçekleştirmek için TOKİ 2023 yılında İlk Evim İlk İş Yerim projesi başlattı ve 11 ilde toplam 250 bin konut inşa etti. Vatandaşlar ise e devlet üzerinden 500 lira ödeyerek kura çekilişine katıldı. TOKİ kura çekilişleri birçok ilde tamamlandı. İstanbul da ilk çekiliş Tuzla için yapıldı. İlerleyen günlerde TOKİ İstanbul çekilişleri de devam edecek. Peki TOKİ çekiliş sonuçlarında adı çıkmayanlar, kazanamayanlar 500 liralık parayı nereden ve nasıl geri alacaklar? Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan TOKİ para iadesi hakkında merak edilenleri derledik.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar e devlet üzerinden 500 lira ödeyerek TOKi kampanyasına katılmıştı. TOKİ çekilişlerinin ardından adı çıkmayan ya da ev sahibi olamayanlar vatandaşlar 500 liralık parayı iki yolla geri alabilirler. İlk olarak çekiliş gününden sonra hak sahibi olamayanların IBAN'ına 500 liralık para iadesi 5 iş günü içinde yapılacak. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabiliyor. Ayrıca ATM'lerden de para iadesi yapılabilecek.

TOKİ 500 liralık para iadesi nasıl yapılır?

TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alıyor. 2022 yılında e-Devlet’ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti. Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade ediliyor. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabiliyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler

Başvurusunu geri çekenler aman dikkat

TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşların paraları iade edilmeye başlandı.