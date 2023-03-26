Hangi bankanın promosyonunu alsam diye karalar bağlamayın! ING şartsuz şurtsuz 10 bin liralık promosyon veriyor!

Emeklinin en düşük maaşı 7.500 lira olunca bankaların promosyon ödemeleri de güncellendi. 5 binden başlayan en düşük promosyon ödemeleri 7 bine kadar çıktı. En yüksek promosyon ödemesi ile 15 bini bulablir. ING bank ise 3 yıllık sözünüze şartsız şurtsuz 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 lira yaptı. EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası bu zamdan yararlanacak. Hal böyle olunca bankalar da promosyonlarını arttırdı. Yapışan yeni emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi beklenirken, maaşlardaki değişim promosyonlara da yansıyacak. Emekli maaşını İNG Bank'a taşıyan emekliler 3 yıl kalma sözüne en düşüğü 5.100 bin olan promosyon ödemesi alacak. Ayrıca 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Emekli nakit promosyonu ödeme detayları

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 8.500 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 13 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.

3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 13 Mart 2023 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 8.500 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanır.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da tüm SGK emeklileri gibi, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Ekonomist Muhammet Bayram ise banka promosyonları hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı dün sadece emeklilere ilişkin bir zam artışında bulundu. O da taban ücrette artış. 5 bin 500’den aşağı maaş alanlar olsa bile bu 5 bin 500’e tamamlanıyordu. Şu anda emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Emekli promosyon güncellemesi için bankanızda görüşün

Banka promosyon tutarlarını da emekliler güncelleyebilirler. 5 bin 500 lira alıyorken 7 bin 500 lira alacaklar. Bankalar 2 bin lira daha fazla hesaplarda para tutacaklar. Emekliler promosyon için bankalarla görüşme yapsın.

En düşük 5 bin en yüksek 15 bin promosyon

Emeklilere 5 bin ile 15 bin lira arasında promosyon ücretleri söz konusu emekli olacak vatandaşlar bankalara uğrayarak promosyon tutarlarını güncelleyebilirler.