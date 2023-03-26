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Tüp fiyatları ocağınıza incir ağacı dikecek İpragaz küçük-büyük boy fiyatı arttı

Tüp fiyatları ocağınıza incir ağacı dikecek İpragaz küçük-büyük boy fiyatı arttı

Artan enflasyon rakamlarından en çok etkilenen yine vatandaş oldu. Evinde mutfak tüpü kullananları üzecek bir haber daha geldi. Mogaz-İpragaz-Aygaz-Milangaz tüp fiyatlarına yeni zam geldi. Böylece 12 kiloluk gri aygaz mutfak tüpü 370 lira oldu. Maksi tombul ev tüpü fiyatı ise 375 lira oldu. Peki İpragaz propan tüpü ve 12 kiloluk ipragaz ev tüpü fiyatı kaç para oldu?

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Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte çarşı pazardaki ateş daha da harlandı. Yapılan zamlardan mutfak tüpü kullananlarda nasibini aldı. Son zamanlarda neredeyse her hafta fiyatı artan mutfak tüplerinin de fiyatı güncellendi. Buna göre aygaz gri ev tüpü  fiyatı 370 lira oldu. Aygaz maksi uzun tüp fiyatı ise 375 lira oldu. 12 kiloluk mogaz tüp ise 340 oldu. 2 kiloluk küçük tüp ise 66 lira oldu. 

Ayrıca tüp fiyatları illere göre de farklılık göstermektedir. İstanbul'da 375 lira olan 12 kiloluk mutfak tüpü, Ankara, Konya, Sivas'ta farklılık gösterebilir. 

Aygaz tüp fiyatları


Aygaz 12 kg tombul tüp fiyatı: 370 TL
Aygaz 12 kg mini valfli uzun ev tüpü fiyatı; 370 TL
Aygaz maksi tombul tüp fiyatı; 375 TL
Aygaz mini tüp fiyatı; 79 TL

Bizimgaz tüp fiyatları

Bizimgaz 2 kg piknik tüpü fiyatı: 71 TL
Bizimgaz 24 kg ticari tüp fiyatı: 727 TL
Bizimgaz 12 kg ev tüpü fiyatı: 360 TL
Bizimgaz 45 kg sanayi tüp fiyatı: 1349 TL
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü (propan) fiyatı; 1473 TL

Milangaz tüp fiyatları

Milangaz 2 kg küçük piknik tüpü fiyatı; 70,50 TL
Milangaz 12 kg uzun vanalı ev tüpü fiyatı; 361,50 TL
Milangaz 12 kg tombul siboplu ev tüpü fiyatı; 361,50 TL
Milangaz 24 kg ticari tüp fiyatı: 728TL

İpragaz tüp fiyatları

İpragaz 2 kg küçük piknik tüpü fiyatı: 71 TL
İpragaz 12 kg klasik ev tüpü fiyatı: 360 TL
İpragaz 24 kg ticari tüp: 727 TL
İpragaz 45 kg sanayi tüp fiyatı; 1349 TL
İpragaz propan tüp fiyatı; 1473 TL

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