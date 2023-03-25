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Papa Francis'in giydiği mont gündem oldu

Papa Francis'in giydiği mont gündem oldu

87 yaşına girecek olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da giydiği mont sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline geldi.

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Papa olmadan önceki adı Jorge Mario Bergoglio olan ve 17 Aralık 1936'da Arjantin'de dünyaya gelen Franciscus, Amerika kıtasının güneyinden seçilen ilk papadır.

Papa Franciscus'un adı, 16. Benedictus'un istifasından sonra 13 Mart 2013'te Sistina Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla Katolik dünyasının yeni lideri olarak duyuruldu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis geleneksel "Urbi et Orbi" konuşmasını yaptı.

Vatandaşları selamladı

Papa Francis, konuşma sonrası inananları selamladı.

Yaptığı ve söyledikleriyle özellikle dış basında her an gündem olan Papa Francis bu sefer ise giydiği mont üzerinden gündem oldu.

Montu gündem oldu

Papa Francis giydiği beyaz mont sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar beyaz montun moda defilelerinden ilham alınarak tasarlandığı gibi yorumlarda bulundu.

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