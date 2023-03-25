BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
HABER /  GÜNCEL

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatının başlandığını duyurdu.

Abone ol

Türkiye Savunma Sanayi'de her geçen gün yeni bir başarıyla gündeme geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bu kapsamda yeni bir aracın teslimatlarına başlandığını duyurdu.

Deniz piyadelerine sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hizmete hazırlandı.

Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle alanında en iyisi olarak kaydedildi.

27 araç teslim edilecek

Türk savunma sanayi firmalarından FNSS; 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edecek.

Benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olduğu bildirilen ZAHA, bugünün en gelişmiş görev donanımlarıyla donatıldı.

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı

ZAHA projesinde, araç içi ve diğer araçlarla haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için yerli ve milli imkanlar kullanıldı.

Projede pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı.

Silahlı kuvvetlerin en hızlı aracı

Proje kapsamında yine FNSS tarafından ZAHA'ya özel olarak tasarlanan ve üretilen Çaka Uzaktan Komutalı Kule (UKK), yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor.

Adını Türk denizcisi Çaka Bey'den alan 'Çaka Uzaktan Komutalı Kule' deniz piyadelerinin kullanacağı ZAHA'nın vurucu gücü olacak.

Silahlı kuvvetlerin sahip olacağı en hızlı amfibi araç olan ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının, hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıracak.

Hem kara hem deniz için ilk araç

ZAHA, silahlı kuvvetlerin envanterindeki, hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç olacak.

Alaboraya karşı da ön planda

ZAHA, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip ilk ve tek yerli amfibi aracı olarak ön plana çıkıyor.

7 knot azami sürat ile hareket kabileyeti sağlıyor

Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA’ya, denizde 7 knot azami sürat ile yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.

Karada maksimum 70 km/s hıza ulaşan, %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir.

Yüksek ateş gücüne sahip

ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir.

Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı ve Mayın Geçit Açma Aracı olmak üzere dört değişik konfigürasyona sahiptir.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce! Muharrem İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında?
2023 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce! Muharrem İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ahmet Nur Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
Ahmet Nur Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, hediyeler verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, hediyeler verdi
Muharrem İnce: İstesek gerekli imzayı ilk gün toplayabilirdik
Muharrem İnce: İstesek gerekli imzayı ilk gün toplayabilirdik
Hasan Cemal HDP'den vekil adayı oldu
Hasan Cemal HDP'den vekil adayı oldu
Bakanlık duyurdu: Detaylar belli oldu! Sıfır faizli kredi imkanı 12 ay boyunca geri ödeme yok!
Bakanlık duyurdu: Detaylar belli oldu! Sıfır faizli kredi imkanı 12 ay boyunca geri ödeme yok!
İstanbul'da deniz trafiğine sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da deniz trafiğine sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
Ahmet Nur Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
Ahmet Nur Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı
Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı
AK Parti son anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu...
AK Parti son anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu...
2023 öğretmen ataması! 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 öğretmen ataması! 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi açıkladı: Mart ayı Mazot ve gübre desteği ne kadar?
2023 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi açıkladı: Mart ayı Mazot ve gübre desteği ne kadar?