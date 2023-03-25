Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatının başlandığını duyurdu.

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Türkiye Savunma Sanayi'de her geçen gün yeni bir başarıyla gündeme geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bu kapsamda yeni bir aracın teslimatlarına başlandığını duyurdu.

Deniz piyadelerine sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hizmete hazırlandı.

Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle alanında en iyisi olarak kaydedildi.

27 araç teslim edilecek

Türk savunma sanayi firmalarından FNSS; 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edecek.

Benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olduğu bildirilen ZAHA, bugünün en gelişmiş görev donanımlarıyla donatıldı.

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı

ZAHA projesinde, araç içi ve diğer araçlarla haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için yerli ve milli imkanlar kullanıldı.

Projede pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı.

Silahlı kuvvetlerin en hızlı aracı

Proje kapsamında yine FNSS tarafından ZAHA'ya özel olarak tasarlanan ve üretilen Çaka Uzaktan Komutalı Kule (UKK), yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor.

Adını Türk denizcisi Çaka Bey'den alan 'Çaka Uzaktan Komutalı Kule' deniz piyadelerinin kullanacağı ZAHA'nın vurucu gücü olacak.

Silahlı kuvvetlerin sahip olacağı en hızlı amfibi araç olan ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının, hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıracak.

Hem kara hem deniz için ilk araç

ZAHA, silahlı kuvvetlerin envanterindeki, hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç olacak.

Alaboraya karşı da ön planda

ZAHA, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip ilk ve tek yerli amfibi aracı olarak ön plana çıkıyor.

7 knot azami sürat ile hareket kabileyeti sağlıyor

Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA’ya, denizde 7 knot azami sürat ile yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.

Karada maksimum 70 km/s hıza ulaşan, %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir.

Yüksek ateş gücüne sahip

ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir.

Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı ve Mayın Geçit Açma Aracı olmak üzere dört değişik konfigürasyona sahiptir.