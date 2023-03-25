2023 öğretmen ataması! 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, twitter hesabından yaptığı açıklamada 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen olma hayali ile yanıp tutuşan binlerce öğretmen adayı 2023 öğretmen ataması takviminin detaylarını araştırmaya başladı. Peki 2023 yılında yapılacak olan 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atanan öğretmenler görevlerine ne zaman başlayacak? İşte 2023 öğretmen ataması takvimi ve detaylar haberimizde...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılında 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevince boğan müjdeli haberi Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, twitter adresinden duyurdu. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından 2023 öğretmen atama takvimi merak konusu oldu. Peki 2023 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atanan öğretmenler görevlerine ne zaman başlayacak? 2023 yılı öğretmen atama takvimi ile ilgili merak edilen soruların cevapları haberimizde...

2023 öğretmen ataması branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 yılında yapılacak olan 45 bin öğretmen atamasına ilişkin müjdeli haberi verdi. 2023 öğretmen atama takvimi belli olurken, Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Bakan Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."



Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 yılında yapılacak olan 45 bin öğretmen atamasının detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 öğretmen ataması takvimine göre 45 bin öğretmen atama sonuçları 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öte yandan ataması yapılan binlerce öğretmen görevine 1 Eylül tarihinden itibaren başlayabilecek. İşte MEB tarafından açıklanan 2023 öğretmen atması takvimi...

*Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak.

*Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

*Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

*Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklanacak.

*Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak