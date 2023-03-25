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AK Parti'de ağır abiler aday olmadı! Kenan Sofuoğlu da aday değil! Temayül yoklaması yapılıyor

AK Parti'de ağır abiler aday olmadı! Kenan Sofuoğlu da aday değil! Temayül yoklaması yapılıyor

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları bitti. 285 milletvekilinden 30’a yakın isim yeniden aday olmadı. Bu isimler arasında eski bakanlar Recep Akdağ, Taner Yıldız, Mehdi Eker, Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki ile, Volkan Bozkır ve Kenan Sofuoğlu gibi isimler de bulunuyor.

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AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart’ta sona erdi. Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılıyor. AK Parti'nin bazı ağır toplarının da aralarında bulunduğu 30 milletvekili bu seçim için adalık başvurusu yapmadı. 

Kenan Sofuoğlu aday olmadı...

AK Parti’de milletvekili adaylığı için 6 bin 25 kişi başvuru yaptı. Bazı parti yöneticilerinin yanı sıra genç isimlerden Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yeniden aday olmadı. 2018'de Erdoğan'ın isteği üzerine vekil seçilen Sofuoğlu, 14 Mayıs'ta TBMM'ye veda edecek. Sofuoğlu son dönemlerde 4 yaşındaki oğluna lüks araçlarını kullandırıp video paylaştığı için hedefteydi. 

2018 seçimine göre başvuru sayısı düştü

AK Parti'den milletvekili adayı olmak için başvuranların sayısı 6 bin 25 olarak gerçekleşti. Bu adaylardan bin 176'sı kadın, 4 bin 849 aday ise erkek. 2018 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmak için toplam 7 bin 329 kişi müracaatta bulunmuştu. Böylece bir önceki seçime göre AK Parti'ye başvuruda 1.304 gerileme yaşandı.

30 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı

Meclis'te 285 milletvekili bulunan AK Parti'de 69 isim üç dönem kuralına takılıyor. Parti tüzüğüne göre aday yapılmaması beklenen bu isimlerinden bazıları yine adaylık başvurusu yaptı. Edinilen bilgiye göre toplam 30 milletvekili aday olmadı. Aralarında eski bakanların da olduğu vekiller yeni dönemde milletvekilliği düşünmüyor.

Eski Bakanlardan başvuru yapmayanlar

Eski Bakan olan milletvekillerinden Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ, Taner Yıldız, Mehdi Eker ve Mahir Ünal adaylık başvurusu yapmadı.  Milletvekillerinden Mustafa Ataş, Erol Kaya, Belma Satır, Cihan Pektaş, Osman Kahveci, Hakkı Köylü, Volkan Bozkır, Kenan Sofuoğlu ve Fetani Battal gibi isimler aday olmadılar.

İllerde liste başları değişecek

AK Parti'de bakanların tamamının aday gösterilecek olması nedeniyle büyükşehirlerde liste başları değişecek. Kayseri'de ilk sıradan milletvekili adayı olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gösterileceği belirtiliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Kayseri'den Ankara'ya gelmek istediği belirtildi.

81 ilde elektronik ortamda temayül yoklaması

Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılıyor.  Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart’ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

11 Nisan'da açıklanacak

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

Üst komisyon 3 Nisan’da çalışmalarına başlayacak.

Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek.

AK Parti, 11 Nisan’da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

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