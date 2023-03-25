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Galatasaray'ın borcu açıklandı! Dev zarar...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın borcu açıklandı! Dev zarar...

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 TL olduğu açıklandı.

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Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılıyor. Yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Buna göre, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 TL olduğu ifade edildi.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının ise 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 TL olduğu belirtildi.

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