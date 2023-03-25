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Netflix Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler?

Netflix Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni yerli dizisi "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" yayınlanan 7 bölümüyle birlikte dün akşam izleyici ile buluştu. Dikkat çeken tanıtım fragmanının ardından izleyici ile buluşan dizi hakkında kısa sürede internette araştırmalar hız kazandı. Peki Netflix Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix dizisi oyuncuları kimler? İşte Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ve oyuncuları...

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Netflix'te yayınlanan yeni dizi "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dün akşam itibariyle izleyici ile buluştu. Gerek konusu gerekse zengin oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni dizi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Netflix Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler? İşte Netflix'in yeni yerli dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hakkında derlediğimiz bilgiler...

"Biz kimden kaçıyorduk anne?" dizisinin konusu nedir?

Dizi, bir anne kızın travmatik hikâyesini takip ediyor. Sürekli birilerinden kaçan ve şatafatlı otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak şatafatlı otellerin yerini sıradan motellerin almasıyla, peri masalının düşünüldüğü gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu heyecanlı kaçış hikayesinde anne av değil de acaba avcı mı? 

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler?

Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin senaristliğini Ertan Kurtulan, yönetmenliğini ise Umut Aral ve Gökçen Usta üstlendi. Dizide Melisa Sözen'e, Eylül Tumbar, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar, Hakan Boyav gibi isimler eşlik ediyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi nerede çekildi?

7 bölümden oluşan ve Kapadokya'da çekilen "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?", 24 Mart cuma gününden itibaren Netflix'te yayınlandı. 

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