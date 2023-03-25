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Togg duyurdu! Çekilişle teslim edilecek araç sayısı 20 bine çıkarıldı, çekiliş tarihi de değişti

Togg duyurdu! Çekilişle teslim edilecek araç sayısı 20 bine çıkarıldı, çekiliş tarihi de değişti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

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Togg son yaptığı açıklamayla 12 bin olan teslim edilecek araç adedini 20 bine çıkarırken ön sipariş için son günün 27 Mart olduğunu çekişin ise 29 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz." denildi.

Çekiliş tarihi 1 gün ileri alındı

Ön sipariş için son günün 27 Mart olduğu belirtilen açıklamada, çekiliş tarihinin bir gün ileri alınarak 29 Mart olduğu aktarıldı.

2023 yılı toplam T10X teslimat adetinin ise 20 binden 23 bine yükseltildiği belirtildi.

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