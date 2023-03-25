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Şantaja daha fazla dayanamayan kadın Kastamonu'da yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şantaja daha fazla dayanamayan kadın Kastamonu'da yaşamına son verdi

KASTAMONU'da, evlilik hayali kurduğu şahıs tarafından kandırılan kadın defalarca gördüğü şantaj nedeniyle mektup bırakarak intihar etti. Kadının müstehcen görüntülerini çekip, 400 bin lira para alan şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, 21 Mart'ta Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde yaşamına son veren 47 yaşındaki A.M.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmada, A.M.'nin ölmeden önce bir mektup bıraktığı ve yaşadıklarını bu mektupta anlattığı belirlendi.

Ortaya çıkan mektup sonrası çalışma başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.'nin pandemi sürecinde Kahramanmaraş'ta ikamet eden K.D. isimli erkekle internetten tanıştığını tespit etti.

A.M.'nin erkek arkadaşı K.D. ile bir süredir evlilik hayali kurduğu ve şahsın Kastamonu'ya gelerek ailesiyle de tanıştığı öğrenildi.

Bu sırada kız arkadaşı A.M.'nin gizlice müstehcen fotoğraflarını çeken K.D., Kastamonu'dan ayrıldıktan sonra A.M.'den para istemeye başladı.

A.M.'nin farklı tarihlerde yaklaşık 400 bin TL para gönderdiği belirlendi. Daha fazla şantaja dayanamayan A.M.'nin herhangi bir tedavi görmediği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, tuvalette bir mektup bırakıp yaşamına son verdiği tespit edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D.'yi Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı. Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya getirilen K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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