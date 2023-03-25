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Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisinin zararı ne, artık neden satılmayacak?

Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisinin zararı ne, artık neden satılmayacak?

Genellikle çiğköfte ve salatanın yanında kullanılan Nar ekşisi ile ilgili flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında alınan nar ekşisi kararının ardından "Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisinin zararı ne, artık neden satılmayacak?" sorularının cevabı internette araştırılmaya başlandı. Peki Nar ekşisi neden yasaklandı? Nar ekşisinin zararı ne, artık neden satılmayacak? İşte Nar Ekşisi satış kararı ve nedenlerini sizler için haberimizde derledik...

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Nar ekşisi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni karar alındı. Alınan karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Buna göre, nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve sudan başka bir bileşen eklenemeyecek olup nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler piyasaya artık sürülemeyecek. Alınan flaş kararın ardından Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisinin zararı ne, artık neden satılmayacak? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar...

Nar Ekşisi kararı Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nar ekşisi yasaklandı mı?

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Nar ekşisinin zararı ne?

Sağlık için şifa deposu olan nar ekşisinin bilinen bir zararı yoktur. Ancak her besin maddesinde olduğu gibi nar ekşisinin de tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketildiği takdirde bağırsaklarda ve midede aside neden olarak rahatsızlık yaşamanıza yol açabilir. Bunun yanı sıra piyasada nar ekşisi olarak satılan katkı maddeli nar sosları satılmaktadır. Bu konuda dikkatli olunmalıdır. Doğal olmayan nar soslarında katkı madde ve şeker oranı yüksek olduğu için doğal nar ekşisinin vücuda sağladığı faydaların hiçbiri elde edilmeyecektir.

İçinde bulunan kimyasallar kanseri tetikleyebilir.

Fruktoz, glikoz gibi nişasta bazlı şeker içeriğinin ise nar ekşisi izlenimi nedeniyle bu sosları kullanan diyabet hastalarını komaya götürecek kadar etkileyebilir.

Nar ekşisi sosunun içinde neler bulunur?

Glikoz şurubu, nar suyu konsantresi (%30), asitlik düzenleyici sitrik asit, su, renklendirici karamel, koruyucu sodyum benzoat.

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