Ahmet Hakan Muharrem İnce'yi çok fena gömdü! İttire kaktıra 100 bin imza bulsan ne olur!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için ilk üç günde 76 bin 901 imza toplayabildi. Sürenin sonunda 100 bin imzayı bulması beklenen İnce için Hürriyet yazarı Ahmet Hakan öyle şeyler yazdı ki Muharrem İnce'yi küplere bindirecek...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı adayı olan ve 3 günde 100 bin imzaya ulaşamayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi isim vermeden çok fena yerin dibine sokup sokup çıkardı. "Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş" diyen Ahmet Hakan, "Her şey gazla çalışabilir. Bir tek imza toplamak gazla çalışmaz" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Böyle Cumhurbaşkanı mı olunur arkadaş!

- Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş. Hiç kusura bakma.

- Elini yüreğine koymuş, “Bizim imza bugün kaç oldu acaba?” diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?

İmza bir tartıdır, ilk anda 90 okka gelmelisin

- İmza bir tartıdır. İlk anda 90 okka gelemeyeceksen, elinde buna dair bir veri yoksa çıkmayacaksın o tartıya aga.

- İttifak masalarında bir pazarlık gücün vardı. İmzaya çıkarak o gücünü de kaybettin. E ne anladım ben bu işten?

Milyonlarca takipçiden 100 bin imza çıkmadı

- Her şey gazla çalışabilir: İddialı olmak, yukarıdan atmak, kendini dev aynasında görmek falan. Bir tek imza toplamak gazla çalışmaz.

- Sosyal medyanın ne kadar aldatıcı, yanıltıcı bir mecra olduğunu şimdi öğrendin mi? Milyonlarca takipçinden ilk günde yüz bin imza çıkmadı.

- Son gün, son saat ittire kaktıra yüz bini bulsan ne fayda. Karizma çizilmiştir bir kere. Eyvah ki eyvah.