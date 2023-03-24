Yeniden Refah sürprizi ve yeni anket sonuçları! Hangi bakan hangi ilde? Süleyman Soylu'nun son kararı

Yeniden Refah Partisi önce Cumhur İttifakı'na katılmayı değerlendirdiklerini söylemiş, sonra da seçime yalnız gireceklerini açıklamıştı Ancak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni bir açıklama yaparak tekrardan Cumhur İttifakı’na katılmayı gündeme getirdi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında gündemi değerlendiriyor.

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14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Seçime yalnız girecek olanlar, ittifaklar, koalisyonlar artık son hazırlıklarını yaparken, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı bir süre merak edilen Yeniden Refah Partisi, seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklamıştı. Ancak Fatih Erbakan, yeniden bir sürpriz açıklamayla, ittifaka açık kapı bıraktı ve istedikleri maddeleri AK Parti'nin imzalamayı kabul etmesi halinde konuyu yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Sürekli değişen bu kararlar, anket firmalarını da hareketlendiriyor ve oy oranları devamlı değişiyor. Bir diğer konu da Süleyman Soylu... Siyaseti bırakacak, bakan olarak devam edecek ya da Belediye Başkanı olacak iddiaları ortalıkta geziyor. Soylu'nun son kararı ne olacak?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci Osman Diyadin ile gündemdeki bu konuları ve daha fazlasını canlı yayında değerlendiriyor.