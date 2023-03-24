BIST 5.032
DOLAR 19,07
EURO 20,54
ALTIN 1.220,43
HABER /  GÜNCEL

Kızılcık Şerbeti Nursema gerçek adı ne kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti Nursema gerçek adı ne kaç yaşında?

Show TV'nin en çok seyredilen dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları ile dikkat çekliyor. Özellikle Nursema son bölümlerdeki performansı ile en popüler isimlerden. Nursema karakterini gerçekte başarılı oyuncu Ceren Karakoç oynuyor. 39 yaşında olan Ceren Karakoç evli eşi ise Osman Karakoç.

Abone ol

Show TV'nin en çok seyredilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam heyecan dolu yeni bölümü ile ekrana gelecek. Herkes kocası tarafından ilk gece camdan aşağı itilen Nursema'nın başına gelecekleri merakla beklerken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da dillerden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada şu günlerde dizinin simgesi haline gelen Nursema izdihamı var. Nursema'nın her yaptığı gibi özel hayatı da merak ediliyor. Nursema'yı gerçekte başarılı oyuncu Ceren Karakoç oynuyor. Daha önce  Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde de rol alan Ceren Karakoç asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisi ile yaptı. 39 yaşında olan Ceren Karakoç'un eşi ise Osman Karakoç'tur. 

Ceren Yalazoğlu Karakoç evli mi, gerçek eşine kimdir?

Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, Beni Affet adlı diziyle tanınmıştır.

Başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile 2013 yılında dünyaevine girmiştir.

Ceren Yalazoğlu Karakoç Rol Aldığı Yapımlar?

İçimizden Biri, Show TV, 2021
Akıncı, Atv, 2021
Maria ile Mustafa, Atv, 2020
Beni Affet, Star TV, 2011- 2018

Televizyonda Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizileriyle seyirciyle buluşan oyuncu tiyatroda Terapi Ötesi oyunu ile sahneye çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan adaylıktan çekildi! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda
Fatih Erbakan adaylıktan çekildi! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda
WhatsApp'tan bomba güncelleme! Yeni özellik duyuruldu: Artık aynı anda 32 kişi birden görüşebilecek!
WhatsApp'tan bomba güncelleme! Yeni özellik duyuruldu: Artık aynı anda 32 kişi birden görüşebilecek!
Ceren Karakoç kaç yaşında oynadığı diziler hangisi? Ceren Karakoç eşi kimdir?
Ceren Karakoç kaç yaşında oynadığı diziler hangisi? Ceren Karakoç eşi kimdir?
Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
Birlikte yaşadığı kadını parçalara ayırıp buzdolabına koyan adamın ifadesi ortaya çıktı
Birlikte yaşadığı kadını parçalara ayırıp buzdolabına koyan adamın ifadesi ortaya çıktı
Türkiye’nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye’nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüyle kucak kucağa yürüyenlere 14 Mayıs'ta dersini verin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüyle kucak kucağa yürüyenlere 14 Mayıs'ta dersini verin
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye 'çocukluk hayali'ni teklif edecek! CHP'de kim hangi bakanlığı istiyor?
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye 'çocukluk hayali'ni teklif edecek! CHP'de kim hangi bakanlığı istiyor?
EYT'lilerin hesaplarına yatacak! Başvurular resmen başladı
EYT'lilerin hesaplarına yatacak! Başvurular resmen başladı
Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay neden peruk takıyor gerçek saçları çok başka
Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay neden peruk takıyor gerçek saçları çok başka
HÜDA PAR'dan son dakika seçim açıklaması: AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız
HÜDA PAR'dan son dakika seçim açıklaması: AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız
Ece Üner kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ece Üner hangi TV kanallarında çalıştı?
Ece Üner kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ece Üner hangi TV kanallarında çalıştı?