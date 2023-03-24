Fatih Erbakan adaylıktan çekildi! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı sonrası basın açıklaması yaptı. Adaylıktan çekildiğini söyleyen Erbakan, " Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık" dedi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı sonrası basın açıklaması yaptı.

Erbakan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12.00'de Külliye'de bir araya geldik. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Partimizin taleplerinin iktidar olunması halinde uygulanacağı konusunda bizzat Cumhurbaşkanı ile anlaşmaya vardık.

Karşı bloğun (Millet İttifakı) ülkemize fayda sağlamayacağını görmemiz de bu kararı almamızda etkili oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırdık

Yeniden Refah Partisi olarak, tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemimizle kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunacaklar, kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum.