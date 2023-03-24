Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye 'çocukluk hayali'ni teklif edecek! CHP'de kim hangi bakanlığı istiyor?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yapacağı görüşmeye çantasında Milli Eğitim Bakanlığı teklifiyle gidecek. Görüşmenin Nisan ayının başında yapılması beklenirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, pazarlık masasına bir kaç anket gördükten sonra oturmak istediği ifade ediliyor.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini açıkladı. İnce ile Kılıçdaroğlu7nun ne zaman görüşecekleri merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı önereceği iddia edildi. İşte CNN Türk'ün haberinin ayrıntıları...

Kılıçdaroğlu anketleri görmek istiyor

- Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki görüşme planında İnce gözükmüyor. Görüşme nisan ayının ilk haftası gerçekleşebilir. Muharrem İnce şu anda imza topluyor. Toplayabilecek mi, toplayamayacak mı?

- CHP lideri ziyaret öncesi birkaç anket görmek istiyor. Muharrem İnce'nin görünen oy oranı gerçek mi değil mi? Kılıçdaroğlu'nun bunu görmek istediği ifade ediliyor.

İnce'nin sağı solu belli olmaz ama...

- Muhalif seçmen içerisinde ne kadar oy alabilir? Buna bakılacak. Oyu kimden aldığına da dikkat etmesi gerekiyor. İnce çekilir mi diye sorduğum zaman CHP'li kaynaklar, 'Sağı solu belli olmaz ama kaybettiren olmayı göze alamaz, belki Kılıçdaroğlu ile bir müzakere yapar' diyor.

Hangi CHP'li hangi bakanlığı bekliyor?

CHP'nin A Takımından millet vekili adayı olmayan isimler var. Bunlar için düşünülen bakanlıklar da şimdiden konuşuluyor.

Selin Sayek Böke Ekonomi veya AB Bakanlığı.

Muharrem Erkek veya Bülent Tezcan- Adalet Bakanlığı.

Seyit Torun Çevre Şehircilik,

Ahmet Akın Enerji Bakanlığı.

Onursal Adıgüzel Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi konuşulan isimler arasında.

Grubun başına Özgür Özel geçecek

- Hatta yeni dönemde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse grubun başına geçecek isim Özgür Özel olarak konuşuluyor. Meclis'te grup başkanı olarak görev alması teklif edildi deniyor.

Muharrem İnce'nin çocukluk hayali...

- Ama hiç Milli Eğitim Bakanlığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına bir şey söylemediği ifade ediliyor. Bir rezerv mi tutuluyor. İnce'nin çocukluk hayalinin Milli Eğitim Bakanı olma hayali olduğu biliniyor. Önemli bir bakanlık konusunda kimseyle görüşülmemiş olması İnce'ye mi teklif edeceği konuşulmaya başlandı Ankara'da. Şu an net bir durum yok. Kılıçdaroğlu anket sonuçlarını bekliyor."