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Kızılcık Şerbeti kitabı kimin eseri yazarı kimdir? Kızılcık Şerbeti kitabı özeti

Kızılcık Şerbeti kitabı kimin eseri yazarı kimdir? Kızılcık Şerbeti kitabı özeti

Show TV'nin büyük ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam 20. bölümü ile ekrana gelecek. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dillerde olan Kızılcık Şerbeti kitabı kimin, yazarı kim soruları da merak ediliyor.

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Cuma akşamlarına adını yazdıran dizi, Star TV'nin Yalı Çapkını'nı reytinglerdeki yerinden eden dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 20. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin kadrosu sağlam konusu da iyi olunca seyirci diziyi fena tuttu. Özellikle dizinin son 4 bölümü sosyal medyada da büyük ses getirdi. Nursema'nın zorla sevmediği bir adamla evlendirilmesi sonrasında yaşananlar seyircinin dikkatini. Merak edilen bir konu da Kızılcık Şerbeti de kimin kitabı, yazarı kim? Baştan söyleyelim Evet; Kızılcık şerbeti adında iki farklı kitap var. Fakat Show TV'nin dizisi olan Kızılcık Şerbeti kitaptan uyarlama değil. 

Kızılcık Şerbeti'nin hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen bir hikayeden uyarlanmıştır. Yani hangi kitapta ve hangi isimle geçtiği bilinmiyor. Fakat Kızılcık Şerbeti'nin gerçek bir hayat hikayesi ve Türkiye'nin önde gelen ailelerinden birine ait olduğu biliniyor. 

Kızılcık Şerbeti oyuncuları

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.

Kızılcık Şerbeti Yazarı kimdir?
Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.

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