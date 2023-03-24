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Bahçelievler’de vahşet! Birlikte yaşadığı kadını parçaladıktan sonra buzdolabına koydu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bahçelievler’de vahşet! Birlikte yaşadığı kadını parçaladıktan sonra buzdolabına koydu

İSTANBUL Bahçelievler’den son gelen haber kan dondurdu. Birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadını öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koyan katil zanlısı gözaltına alındı.

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Olay Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı saat 05.30’da meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Beler ve Umıda Tulyaganova çiftinin aralarında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık vardı.

Beler, taş ile Tulyaganova’yı öldürüp parçalara ayırdı. Daha sonra parçaları çöp poşetine koyarak buzdolabına koydu. Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve gelen ekipleri buzdolabında poşetleri görünce Beler’i gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

"Hiç böyle bir şey yapacak adama benzemiyordu"

Esnaf Osman Topaloğlu, “Burada iş yerimiz var. Yanında yabancı uyruklu bir bayanla beraber sürekli buradan geçiyordu. Geçerken selam verirdi. Gayet durgun bir adamdı. Bir ay önce servise gitmiştim evine. Hiç böyle bir şey yapacak adama benzemiyordu. Daha önce kavgalarını duymadık. Hatta markete giderken el ele tutuşarak giderlerdi. Yalnız yaşıyorlardı. Çocuk falan yoktu” dedi.

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