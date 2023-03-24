Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte

Emeklinin en düşük maaşı 7. 500 lira oldu. Hal böyle olunca bankaların promosyon yarışı daha da hızlandı. İlk promosyon bombasını Akbank patlattı. Maaşını Akbank'a taşıyan emekliye en yüksek 9 bin promosyon ödemesi yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 lira yaptı. EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası bu zamdan yararlanacak. Hal böyle olunca bankalar da promosyonlarını arttırdı. Yapışan yeni emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi beklenirken, maaşlardaki değişim promosyonlara da yansıyacak. Emekliye promosyon veren bankaların da 2 bin daha ödemeleri arttırması bekleniyor. Promosyon için hangi bankayla anlaşacağını bilmeyen emekliye Akbank piyangosu vurdu. 3 yıl kalma sözünüze 9 bine varan promosyon ödemesi Akbank'ta.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı dün sadece emeklilere ilişkin bir zam artışında bulundu. O da taban ücrette artış. 5 bin 500’den aşağı maaş alanlar olsa bile bu 5 bin 500’e tamamlanıyordu. Şu anda emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Emekli promosyon güncellemesi için bankanızda görüşün

Banka promosyon tutarlarını da emekliler güncelleyebilirler. 5 bin 500 lira alıyorken 7 bin 500 lira alacaklar. Bankalar 2 bin lira daha fazla hesaplarda para tutacaklar. Emekliler promosyon için bankalarla görüşme yapsın.

En düşük 5 bin en yüksek 15 bin promosyon

Emeklilere 5 bin ile 15 bin lira arasında promosyon ücretleri söz konusu emekli olacak vatandaşlar bankalara uğrayarak promosyon tutarlarını güncelleyebilirler.