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Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı

Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı

Farklı çıkan seçim anket sonuçları kafaları karıştırırken seçimlere dair yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "Bu seçimin sonucunu AK Parti belirlemeyecek. AK Parti kazanırsa CHP kazandırmış olacak. Öyle bir şey olursa bize de yazacak o kadar çok şey çıkacak ki! Ben bile şaşıracağım" dedi.

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14 Mayıs seçimlerine doğru anket sonuçları merak ediliyor. Seçim tarihi yaklaştıkça hangi ittifakın kazanacağı sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Kritik soruya yanıt vermesi istenen isimlerden birisi de HaberTürk yazarı Fatih Altaylı oldu.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında Altaylı, Anadolu kentlerinde büyük oy kaymasının olmadığını yazdı.

Altaylı'dan oy oranları tahmini

Taraflar arasında anlamlı bir değişimin olmadığını belirten Altaylı, "Benim basit hesapla gördüğüm şudur." dedikten sonra seçimlere dair öngörülerini paylaştı:

"Cumhur İttifakı, her şeyi bol keseden verse bile yüzde 40-42 arası bir oy toplayabilir görünüyor. Millet İttifakı ise temkinli bir yaklaşımla 45-48 arası bir oyu toplamış görünüyor.

Bunun ne kadarı Cumhurbaşkanlığı seçimine yansır, orada durum ne olur bugünden tam kestirmek mümkün değil.

"AK Parti kazanırsa CHP kazandırmış olacak"

Ben bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il il dolaşıp, peş peşe çok sayıda miting yapacağı kanaatinde değilim. Kampanyasını daha çok medya üzerinden yürütecek gibi duruyor.

Ama çok önceden söylediğim gibi. Bu seçimin sonucunu AK Parti belirlemeyecek. AK Parti kazanırsa CHP kazandırmış olacak. Öyle bir şey olursa bize de yazacak o kadar çok şey çıkacak ki! Ben bile şaşıracağım.”

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