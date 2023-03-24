Bora Aydınlık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Maça damga vurması 6 dakika sürdü!

Dün akşam oynanan Fenerbahçe Zenit mücadelesinde oyuna 62. dakikada giren 18 yaşındaki Bora Aydınlık 68.dakikada muhteşem bir golle ağları sarsarken gecenin yıldızı parlayan isim oldu. Maça damga vurması 6 dakika süren Bora Aydınlık hakkında bilgiler internette araştırılmaya başladı. Peki kısa bir sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2005 doğumlu Bora Aydınlık'ın hayatı ve detaylar haberimizde...

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Fenerbahçe, Süper Lig'e 26. haftanın ardından verilen milli arada Zenit'le Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı yaptı.

2-2 berabere sona eren mücadelede goller 7. dakikada Mert Hakan Yandaş, 21. dakikada Malcom (P), 42. dakikada Claudinho ve 68. dakikada Bora Aydınlık'tan geldi.

Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, 34. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maç damga vurması 6 dakika sürdü!

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki futbolcusu Bora Aydınlık'ın beraberliği sağlayan golü izleyenleri mest etti. Zenit karşısında ilk kez Fenerbahçe A takımı forması giyme şansı yakalayan Bora Aydınlık mücadelenin 62.dakikasında oyuna girdi. Genç futbolcu tam 6 dakika sonra karşılaşamada dakikalar 68. dakikayı gösterirken ceza sahası dışından yaptığı çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Aydınlık geride kalan sürede etkili perfomansıyla izleyenleri heyecanlandırmayı başardı.

Maçın yıldızı Bora Aydınlık konuştu

Fenerbahçe - Zenit maçına attığı şık golle damga vuran Bora Aydınlık açıklamalarda bulundu.

Amaç olarak çok güzel bir maçtı. Gelen taraftarlarımıza ve bana şans veren hocalarıma çok teşekkür ederim. Gol atabildiğim için çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe formasıyla gol atmaya devam ederim.

Şükrü Saraçoğlu'nda ismimin haykırılması çok güzel bir duyguydu. Zamanında Arda'ya yapmışlardı, şimdi de bana nasip oldu.

ABD'den teklif geldi

Fenerbahçe U19 Takımı’nda forma giyen Bora Aydınlık'a ABD'den davet geldi. Transfermarkt’ın ABD edisyonuna röportaj veren Bora, “Miami’de doğdum ama hiç orada yaşamadım. Milli takım konusunda henüz kararımı vermedim" ifadelerini de kullanmıştı.

Bora Aydınlık kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Bora Aydınlık, 9 Mayıs 2005 doğumlu. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe Altyapısı'ndan yetişmiş bir isim. Fenerbahçe U16 Takımı'nın önemli parçalarından olan Bora Aydınlık, kısa süre içerisinde dahil olduğu Fenerbahçe U19 Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri çekiyor.

18 yaşındaki oyuncu, Rezerv Lig iptal olmadan önce Fenerbahçe'nin burada çıktığı 4 maçın 3'ünde forma giymiş ve bu karşılaşmaların 2'sine ilk 11'de başlamıştı.

U19 Takımı'nda ise toplam 20 maça çıkan genç oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan isimlerden. 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa U19 Şampiyonası'nda Milli Takımımız ile 2 maça çıkmayı başarmıştı.