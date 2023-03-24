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Togg için ön sipariş rekoru Togg 'teşekkürler Türkiye' diyerek paylaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Togg için ön sipariş rekoru Togg 'teşekkürler Türkiye' diyerek paylaştı

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi.

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Yerli otomobil Togg'un resmi Twitter hesabı üzerinden ön siparişe ilişkin son açıklama geldi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. < Teşekkürler Türkiye > Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

T10X standart menzil: 953 bin lira

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X uzun menzil: 1 milyon 215 bin lira

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

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