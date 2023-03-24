Oruca niyetlenen kadın gün içinde adet olursa orucu kabul olur mu Diyanet cevap verdi

Müslümanların heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Bu rahmet ve bereket ayını hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar orucu bozan durumları araştırıyor. Diyanet'e sorulan sorulardan biri de oruç için niyet eden kadın gün içinde adet olursa orucu bozulur mu sorusu oldu.

Abone ol

11 ayın sultanı Allah'ın ayı Ramazan ayı başladı. Müslümanlar bu ay 29 gün oruç tutacaklar. 29 günün hepsini hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar oruç ibadetini bozan, kefaret gerektiren durumları araştırıyor. Bu yıl da Diyanet'e en çok sorulan sorulardan biri de gün içinde adet olan kadının oruçlu kalma durumu. İmsaktan önce oruca niyet bir kadın gün içinde adet olursa orucu bozulur fakat 61 gün kefaret gerektirmez. Sadece hayız hali bitince o günlerin kazasını yapar.

Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.