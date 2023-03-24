BIST 5.094
DOLAR 19,07
EURO 20,59
ALTIN 1.220,69
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Hangi bankanın promosyonunu alsam diye karalar bağlamayın! Garanti Bankası çoştu 15 bine çıkıyor

Hangi bankanın promosyonunu alsam diye karalar bağlamayın! Garanti Bankası çoştu 15 bine çıkıyor

En düşük emekli maaşı 2 bin lira arttı ve 7.500 lira oldu. Emekli maaşlarındaki son düzenlemeler sonrasında bankaların promosyon yarışı da iyice tavan yaptı. Emekli maaşları artınca promosyon ödemeleri de arttı. Garanti Bankası 3 yıl taahhüt eden emeklilere son düzenleme ile 15 bine kadar promosyon ödemesi yapacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 lira yaptı. EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası bu zamdan yararlanacak. Hal böyle olunca bankalar da promosyonlarını arttırdı. Yapılan yeni emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi beklenirken, maaşlardaki değişim promosyonlara da yansıyacak. Emekliye promosyon veren bankaların da 2 bin daha ödemeleri arttırması bekleniyor. İlk promosyon bombasını Garanti Bankası patlattı. Maaşını Garantiye' taşıyan emekliye 15 bine varan promosyon ödemesi yapılcak. 

Garanti Bankası promosyon ödemeleri

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.  Promosyon avantajından 03 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir. 

*Promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar.

*Promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

*Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Emekli promosyon güncellemesi için bankanızda görüşün

Banka promosyon tutarlarını da emekliler güncelleyebilirler. 5 bin 500 lira alıyorken 7 bin 500 lira alacaklar. Bankalar 2 bin lira daha fazla hesaplarda para tutacaklar. Emekliler promosyon için bankalarla görüşme yapsın.

En düşük 5 bin en yüksek 15 bin promosyon

Emeklilere 5 bin ile 15 bin lira arasında promosyon ücretleri söz konusu emekli olacak vatandaşlar bankalara uğrayarak promosyon tutarlarını güncelleyebilirler.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek bombası! Erdoğan'ı hastalığı nedeniyle reddetti, Mehmet Şimşek'in hastalığı ne?
Mehmet Şimşek bombası! Erdoğan'ı hastalığı nedeniyle reddetti, Mehmet Şimşek'in hastalığı ne?
Fulya Öztürk milletvekili mi oluyor? Fulya Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Fulya Öztürk milletvekili mi oluyor? Fulya Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Arap medyasından flaş iddia! Türkiye, Suriye'deki askerlerini çekmeye hazırlanıyor
Arap medyasından flaş iddia! Türkiye, Suriye'deki askerlerini çekmeye hazırlanıyor
Fenerbahçe'de 18 yaşındaki Bora Aydınlık parladı Zenit'e karşı müthiş gol
Fenerbahçe'de 18 yaşındaki Bora Aydınlık parladı Zenit'e karşı müthiş gol
Emeklilik maaş dengesi bozuldu SGK uzmanı Ahmet Kıvanç uyardı
Emeklilik maaş dengesi bozuldu SGK uzmanı Ahmet Kıvanç uyardı
Müjde geldi 45 bin öğretmenin atanacağı tarih belli oldu! İşte atamanın yapılacağı o tarih
Müjde geldi 45 bin öğretmenin atanacağı tarih belli oldu! İşte atamanın yapılacağı o tarih
Emekli maaşı artı Vakıfbank'ın emekli promosyon zammı baş döndürdü! 3 yıl maaş söz verene piyango vurdu
Emekli maaşı artı Vakıfbank'ın emekli promosyon zammı baş döndürdü! 3 yıl maaş söz verene piyango vurdu
Bakanlıktan flaş karar tarih duyuruldu! Satışı artık yasak
Bakanlıktan flaş karar tarih duyuruldu! Satışı artık yasak
Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır? Fırıncılara taş çıkartacak ev yapımı ramazan pidesi tarifi ve püf noktaları
Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır? Fırıncılara taş çıkartacak ev yapımı ramazan pidesi tarifi ve püf noktaları
Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısı: 1 ölü 6 yaralı
Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısı: 1 ölü 6 yaralı
Pendik'te 7 katlı otel cayır cayır yandı! Ölenler ve yaralılar var
Pendik'te 7 katlı otel cayır cayır yandı! Ölenler ve yaralılar var
İftar için Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte doyurucu ve bütçe dostu ezogelin çorbası tarifi
İftar için Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte doyurucu ve bütçe dostu ezogelin çorbası tarifi