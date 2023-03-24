Hangi bankanın promosyonunu alsam diye karalar bağlamayın! Garanti Bankası çoştu 15 bine çıkıyor

En düşük emekli maaşı 2 bin lira arttı ve 7.500 lira oldu. Emekli maaşlarındaki son düzenlemeler sonrasında bankaların promosyon yarışı da iyice tavan yaptı. Emekli maaşları artınca promosyon ödemeleri de arttı. Garanti Bankası 3 yıl taahhüt eden emeklilere son düzenleme ile 15 bine kadar promosyon ödemesi yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 lira yaptı. EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası bu zamdan yararlanacak. Hal böyle olunca bankalar da promosyonlarını arttırdı. Yapılan yeni emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi beklenirken, maaşlardaki değişim promosyonlara da yansıyacak. Emekliye promosyon veren bankaların da 2 bin daha ödemeleri arttırması bekleniyor. İlk promosyon bombasını Garanti Bankası patlattı. Maaşını Garantiye' taşıyan emekliye 15 bine varan promosyon ödemesi yapılcak.

Garanti Bankası promosyon ödemeleri

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 03 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

*Promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar.

*Promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

*Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Emekli promosyon güncellemesi için bankanızda görüşün

Banka promosyon tutarlarını da emekliler güncelleyebilirler. 5 bin 500 lira alıyorken 7 bin 500 lira alacaklar. Bankalar 2 bin lira daha fazla hesaplarda para tutacaklar. Emekliler promosyon için bankalarla görüşme yapsın.

En düşük 5 bin en yüksek 15 bin promosyon

Emeklilere 5 bin ile 15 bin lira arasında promosyon ücretleri söz konusu emekli olacak vatandaşlar bankalara uğrayarak promosyon tutarlarını güncelleyebilirler.