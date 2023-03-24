Emekli maaşı artı Vakıfbank'ın emekli promosyon zammı baş döndürdü! 3 yıl maaş söz verene piyango vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 lira yaptı. EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası bu zamdan yararlanacak. Hal böyle olunca bankalar da promosyonlarını arttırdı. Vakıfbank emekli promosyonlarında görülmemiş bir kampanya başlattı. Vakıfbank emekli promosyonu 10 bine kadar çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi emeklinin yüzünü güldürdü ve en düşük emekli maaşına 2 bin lira zam yaparak 7.500 lira yaptı. Yapışan yeni emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi beklenirken, maaşlardaki değişim promosyonlara da yansıyacak. Hal böyle olunca bankaların promosyon yarışı daha da kızışacak. Emekliye promosyon veren bankaların da 2 bin daha ödemeleri arttırması bekleniyor. Promosyon için hangi bankayla anlaşacağını bilmeyen emekliye Vakıfbank piyangosu vurdu. 3 yıl kalma sözünüze 10 bine varan promosyon ödemesi Vakıfbank'ta.

Maaşımı nasıl Vakıfbank'a taşırım diyen emekilerin yapması gereken ise çok basit! Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı dün sadece emeklilere ilişkin bir zam artışında bulundu. O da taban ücrette artış. 5 bin 500’den aşağı maaş alanlar olsa bile bu 5 bin 500’e tamamlanıyordu. Şu anda emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Emekli promosyon güncellemesi için bankanızda görüşün

Banka promosyon tutarlarını da emekliler güncelleyebilirler. 5 bin 500 lira alıyorken 7 bin 500 lira alacaklar. Bankalar 2 bin lira daha fazla hesaplarda para tutacaklar. Emekliler promosyon için bankalarla görüşme yapsın.

En düşük 5 bin en yüksek 15 bin promosyon

Emeklilere 5 bin ile 15 bin lira arasında promosyon ücretleri söz konusu emekli olacak vatandaşlar bankalara uğrayarak promosyon tutarlarını güncelleyebilirler.