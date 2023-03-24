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Jorge Jesus'tan şampiyonluk açıklaması: Sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek

Jorge Jesus'tan şampiyonluk açıklaması: Sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk yarışındaki son durumu değerlendirdi. Jesus, “Ligin bu bölümünde, sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek. Futbolun doğal akışı içerisinde taşlar yerine oturacak. Ben, Galatasaray’ın puan farkını artırdığı haftalarda bu durumun kalıcı olmadığını söylemiştim. Son hafta beni haklı çıkardı” dedi.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında deplasmanda konuk olduğu Alanyaspor’u 3-1 yendi. Sarı lacivertliler, Galatasaray’ın Konyaspor’a 2-1 yenildiği haftada kazanarak puan farkını 6’ya düşürdü.

Sarı kırmızılı takımın bir haftayı BAY geçecek olmasıyla puan farkının 3’e inme ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal gerçekleşirse sarı lacivertliler, tekrar şampiyonluk yarışını bambaşka bir noktaya getirebilir. Ligdeki son durumu değerlendiren Jorge Jesus, çarpıcı ifadeler kullandı.

"Son hafta beni haklı çıkardı"

Fanatik’in haberine göre Jesus, “Ligin bu bölümünde, sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek. Futbolun doğal akışı içerisinde taşlar yerine oturacak. Ben, Galatasaray’ın puan farkını artırdığı haftalarda bu durumun kalıcı olmadığını söylemiştim. Son hafta beni haklı çıkardı” dedi.

Takımın kazansa arzusu önemliydi

Alanyaspor maçındaki galibiyete ilişkin değerlendirme yapan Jesus,  “Alanya maçında galibiyet kadar, takımın kazanma arzusu da önemliydi. Başta Beşiktaş derbisi olmak üzere kalan haftalarda bu arzunun aynen devam etmesini bekliyorum. Bizim için artık puan kaybı lüksü yok. Ben ve takımım, iki kulvarda da şampiyonluğa inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli takıma giden futbolculara seslendi

Bu arada Jorge Jesus’un, Alanya’dan dönüş yolunda takımına kısa bir konuşma yaparak, “Milli takımlarına giden tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım hepiniz iyi sonuçlarla ve sağlıklı bir şekilde dönersiniz. Çünkü bu takımın, şampiyonluk yarışında hepinize çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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