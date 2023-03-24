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Kemal Kılıçdaroğlu bakanlarını seçti! 'Bakan olacaksın şimdiden projelerini hazırla'

Kemal Kılıçdaroğlu bakanlarını seçti! 'Bakan olacaksın şimdiden projelerini hazırla'

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığı takdirde bakan yapmayı planladığı bazı CHP yöneticilerine “Bakan olacaksınız, projelerinizi hazırlayın” dediği iddia edildi. Bakanlık sözü alan yöneticilerin, milletvekili aday listelerine girmeyecekleri belirtiliyor.

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CHP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci önceki gün doldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir sonraki dönem de aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak bazı MYK üyelerinin “bakanlık görevi alacakları için adaylık başvurusu yapmadığı” ileri sürüldü.

Çalışmalara şimdiden başla!

Cumhuriyette yer alan habere göre, konuyla ilgili parti kaynakları, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm MYK üyelerini başvuru yapmasalar bile aday gösterebileceğini” söylese de Kılıçdaroğlu’nun bazı MYK üyelerine, “bakanlık görevine getirileceklerini” söylediği ve “çalışmalarına şimdiden başlamaları talimatını verdiği” ileri sürülüyor.

Bakanlık için aday olmayanlar

CHP’de, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Seyit Torun’un da aralarında bulunduğu bazı kurmaylar, seçimin kazanılması halinde, kabinede görev almayı tercih ettiği için milletvekilliğine aday olmadı.

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