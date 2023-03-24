Cumhurbaşkanı adayları için imza süreci! Hangi aday kaç imza topladı? YSK paylaştı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında son bilgileri paylaştı.Kim kaç oy aldı? Sürecin 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edecek.
Aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ikinci gün sonuçları açıklandı.
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YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Buna göre toplanan son imza sayısı şöyle:
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Muharrem İnce: 51 bin 367
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Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
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