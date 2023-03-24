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Kulis haber! Erdoğan'ın listesi sızdı! Bekir Bozdağ Diyarbakır'a, Süleyman Soylu Maraş'a Hulusi Akar Kayseri'ye...

Kulis haber! Erdoğan'ın listesi sızdı! Bekir Bozdağ Diyarbakır'a, Süleyman Soylu Maraş'a Hulusi Akar Kayseri'ye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'de görevli bakanları milletvekili adayı olarak göstereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi bakanı hangi şehirden milletvekili adayı göstereceğinin listesi ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “17 kabine üyemin değişik illerde görevler vereceğiz, büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir” dedi. Kulislere göre, bakanların milltvekili adayı gösterilecekleri iller arasında depremden zarar gören 11 şehir öncelikli olacak.

Soylu Maraş'a, Nebati Urfa'ya gidiyor

Cumhuriyet’in kulis haberine göre, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’ta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Şanlıurfa’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın da Osmaniye’de milletvekili adayı yapılacağı” belirtiliyor.

Murat Kurum İstanbul'da liste başı

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ise İstanbul birinci bölgeden liste başı olacağı” kaydediliyor. “Kurum’un 2024 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday yapılacağı” ifade ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, işte diğer bakanların aday gösterilecekleri iller...

Akar Kayseri'ye, Bozdağ Diyarbakır'a...

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Adana
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri
- Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un İstanbul
- Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Trabzon
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Diyarbakır
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Kocaeli ya da Bursa
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Manisa
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Ankara ya da Tokat
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in İstanbul
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İzmir ya da İstanbul listelerinde yer alması bekleniyor.

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