"'Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayı" diyen Hilmi Daşdemir anket yaptı! Kilit Muharrem İnce'nin elinde
OPTİMAR Araştırma'nın 13-18 Mart tarihleri arasında 1916 kişi üzerinden yaptığı anketin sonuçları çıktı. Habertürk ekranlarında "Kemal kılıçdaroğlu NDP ve PKK'nın adayı" sözleriyle tartışma çıkaran Hilmi Daşdemir'in Başkanı olduğu Optimar anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları ne kadar? Muharrem İnce'ni büyük sürprizi ne? İşte ayrıntılar...
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın, 13-18 Mart tarihleri arasında 1916 kişi üzerinden yaptığı anketten dikkat çeken veriler çıktı. "Tabii seçimde son düzlüğe girildiğinde yapılacak olan araştırmalar daha fikir verici olacak ama Optimar’ın anketi seçim sandığına ışık tutuyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar anketinin sonuçlarını yazdı. İşte Optimar'ın son anketi...
Sonucu Muharrem İnce belirleyecek
Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Ama bu arada 1 ay önce hiç şans tanınmayan Muharrem İnce ciddi bir tırmanışta. Muharrem İnce kimin kazanacağını değil, kimin kaybedeceğini belirleyebilir.
Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Oranlara gelince, Kılıçdaroğlu 10 puan önde diyen manipülatif anketçilere bakmayın, iki lider arasında 2 puan fark çıkıyor.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.4
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.3
Muharrem İnce yüzde 6.5
Sinan Oğan yüzde 0.7
Kararsızlar belirleyici olacak
Optimar anketinde 'kararsızım' diyen, cevap vermeyen ve sandığa gitmeyeceklerini ifade edenleri topladığımızda bu oran yüzde 12.8 ediyor. Seçim tarihi yaklaştıkça kararsızların oranı azalıyor. Kararsızlar ya da yüzer gezer oylar son anda nereye yönelirse seçimi o kazanacak.