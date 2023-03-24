"'Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayı" diyen Hilmi Daşdemir anket yaptı! Kilit Muharrem İnce'nin elinde

Sonucu Muharrem İnce belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Ama bu arada 1 ay önce hiç şans tanınmayan Muharrem İnce ciddi bir tırmanışta. Muharrem İnce kimin kazanacağını değil, kimin kaybedeceğini belirleyebilir.