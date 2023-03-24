BIST 5.062
DOLAR 19,05
EURO 20,62
ALTIN 1.221,32
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler oldu! Göksun 7 kez sallandı

Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler oldu! Göksun 7 kez sallandı

KAHRAMANMARAŞ ve Hatay gece yarısı yine depremle sallandı. Önce Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde ardından da Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.. AFAD'dan açıklama geldi...

Abone ol

11 ilin yıkılmasına neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgede depremler sürüyor. Bu gece yarısı önce Kahramanmaraş'ta ardından da Hatay'da iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.34 kilometre derinliğindeki deprem, bölgede paniğe neden oldu. Göksun'da gün içerisinde 5.3 ile 3.7 büyüklüğünde 7 ayrı deprem meydana geldi.  

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hatay'da da saat 03.38'de 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yayladağ ilçesi merkezli yerin 7.57 kilometre derinliğindeki deprem, zaten evlerine giremeyen Hataylıları korkuttu. Hatay'da son 24 saatte 2 deprem meydana geldi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı
Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması!
Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim
Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim
Jorge Jesus'un cezası açıklandı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı?
Jorge Jesus'un cezası açıklandı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı?
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu
Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Emmanuel Macron, ekonomi konuşulurken pahalı saatini çıkardı
Emmanuel Macron, ekonomi konuşulurken pahalı saatini çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum
Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit ile yenişemedi
Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit ile yenişemedi
İspanyol devi Real Madrid, Benzema'nın yerini Haaland ile doldurmak istiyor
İspanyol devi Real Madrid, Benzema'nın yerini Haaland ile doldurmak istiyor
Suudi Arabistan ve Suriye, diplomatik ilişkileri tekrar kuracak!
Suudi Arabistan ve Suriye, diplomatik ilişkileri tekrar kuracak!