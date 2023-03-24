Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler oldu! Göksun 7 kez sallandı

KAHRAMANMARAŞ ve Hatay gece yarısı yine depremle sallandı. Önce Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde ardından da Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.. AFAD'dan açıklama geldi...

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11 ilin yıkılmasına neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgede depremler sürüyor. Bu gece yarısı önce Kahramanmaraş'ta ardından da Hatay'da iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.34 kilometre derinliğindeki deprem, bölgede paniğe neden oldu. Göksun'da gün içerisinde 5.3 ile 3.7 büyüklüğünde 7 ayrı deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hatay'da da saat 03.38'de 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yayladağ ilçesi merkezli yerin 7.57 kilometre derinliğindeki deprem, zaten evlerine giremeyen Hataylıları korkuttu. Hatay'da son 24 saatte 2 deprem meydana geldi.