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İspanyol devi Real Madrid, Benzema'nın yerini Haaland ile doldurmak istiyor

İspanyol devi Real Madrid, Benzema'nın yerini Haaland ile doldurmak istiyor

İspanyol devi Real Madrid, 2024 yılında Karim Benzema'nın yerini Erling Haaland ile doldurmak istiyor. Sözleşmesinde gelecek yıl için 200 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Norveçli yıldız şimdiden İspanyol devinin radarında.

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Real Madrid, 35 yaşındaki forveti Karim Benzema'nın alternatifi olarak Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor.

AS'ın haberine göre; "Kralın Takımı", Norveçli yıldızı sözleşmesinde yer alan maddeden faydalanıp kadroya katmayı hedefliyor.

Serbest kalma bedeli 200 milyon Euro

Erling Haaland'ın kontratında "200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi" olduğu belirtilirken, bu maddenin 2024'te aktif hale geleceği aktarıldı. Norveçli yıldızın serbest kalma bedeli, sözleşme süresi kısaldıkça düşüyor. Bu maddeden faydalanmak isteyen Real Madrid, bu transferi Kylian Mbappe transferinden bağımsız olarak gerçekleştirmeyi planlıyor.

Real Madrid yönetiminin Karim Benzema'ya 1 yıl daha sözleşme teklif edip 2024 yılında yerini Haaland ile doldurmak istediği aktarıldı. Erling Haaland için transfer yoklamasının başladığı ve yakın çevresine gelecek yılki transfer operasyonu için bilgi verildiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında RB Leipzig'i 7-0 yenmişti. Haaland bu maçta 5 gol atarak Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun rekorunu egale etmişti. 21 yaşındaki golcü oyuncu Şampiyonlar Liginde 25 maçta 30 gole en hızlı ulaşan genç oyuncu oldu. Ayrıca Haaland Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu konumunda.

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