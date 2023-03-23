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Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal isyan etti! Twitter'dan video paylaştı: "Yok sayılmayı esefle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal isyan etti! Twitter'dan video paylaştı: "Yok sayılmayı esefle kınıyorum"

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Yakup Türkal, sosyal medya hesabı twitter'da yaptığı paylaşım ile isyan etti. Hakkında çıkan asılsız haberlere tepki gösteren Türkal, "Bu ülkede bir kedi dala çıkıyor, inemiyor itfaiye geliyor. Akşam kaç tane haberlerde çıkıyor. Bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı basın açıklaması yapıyor bir tane basında yer almadı. Hadi yer vermediniz, vermeyebilirisiniz ama hakkımızda asılsız haber yapıp bizi mağdur etmeye de hakkınız yok" ifadeleriin kullandı.

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Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kritik cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylığı açıklayan ve YSK'ya başvurduktan sonra seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verilen Yakup Türkal, sosyal medya hesabı twitter'da yayınladığı video ile basına isyan etti. 

Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal isyan etti!

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı. Başvuranlar arasında kendisini “bağımsız siyasetçi” olarak tanımlayan Yakup Türkal da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı için aday olan Yakup Türkal, Türk medyasının ilgisizliğine tepki gösterdi ve hakkında çıkan asılsız haberlere de isyan etti.

Twitter'dan video paylaştı: "Yok sayılmayı esefle kınıyorum"

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya hazırlanan Yakup Türkal, twitter'da bir video paylaşarak, “Resmileşmiş, kesinleşmiş Cumhurbaşkanlığı adaylığımızın Türk basını tarafından yok sayılmasını esefle kınıyorum. En güzel cevabı Yüce Türk Milleti'nin vereceğine de güvenim tamdır.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkal video'da yaptığı açıklamada, "Bu ülkede bir kedi dala çıkıyor, inemiyor itfaiye geliyor. Akşam kaç tane haberlerde çıkıyor. Bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı basın açıklaması yapıyor bir tane basında yer almadı. Hadi yer vermediniz, vermeyebilirisiniz ama hakkımızda asılsız haber yapıp bizi mağdur etmeye de hakkınız yok" ifadeleriin kullandı.

Türkal, cumhurbaşkanı seçimine katılabilmek için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

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