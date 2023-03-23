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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin maç programı açıklandı. Çeyrek final heyecanı 4 Nisan Salı günü Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla başlayacak. Öte yandan Sivasspor, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Türkiye Kupası'nda doğrudan yarı finale yükseldi.

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TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı. Buna göre çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final birinci maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak olup, rövanş müsabakaları ve final karşılaşmasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

Öte yandan Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK-Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde:

4 Nisan Salı
20.30 Ankaragücü - Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

6 Nisan Perşembe
20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

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