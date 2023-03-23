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Bayilerde sıfır araç bulamayan ikinci el koştu ikinci el fiyatları yükselişe geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayilerde sıfır araç bulamayan ikinci el koştu ikinci el fiyatları yükselişe geçti

Bayilerden sıfır araç tedarikinin zor olması alıcılar ikinci el otomobile yönlendirdi. İkinci ele olan talep de fiyatları artırdı. Galericiler yerli otomobil TOGG’un seri üretime geçtiğinde piyasaları etkileyebileceğini ifade ediyor.

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Bayilerde sıfır otomobillerin kısıtlı olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirdi. Araç almak isteyen vatandaşlar bayilerde araç bulamayınca ikinci el otomobil pazarı hareketlendi.

Yoğun talep fiyatlara da yükseliş olarak yansıdı. Galericiler sattıkları aracı tekrar aynı fiyata satamadıklarını belirtti. 

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, ‘’İkinci el otomobillere talep yüksek. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Sattığımız aracı yerine koyma konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bayram öncesi ve bahar ayları öncesi de fiyatlar yükseliyor. Bayilerde sıfır araç bulunmuyor, ileriki tarihe teslimat tarihi veriliyor. Bu süreçte de fiyatlar yükseliyor. Talebin bayilerde karşılanamaması nedeniyle de ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşıyoruz’’ diye konuştu.

"TOGG’un seri üretime geçmesini heyecanla bekliyoruz"

Yerli otomobil TOGG’un geçtiğimiz günlerde fiyatı belli oldu ve ön siparişe açıldı. TOGG’un otomobil piyasasına etkisi ise henüz görülmedi. Galericiler kısa vadede bir etki beklenmediğini söyledi. Galerici Gökhan Ardeşen, ‘’Yerli otomobil TOGG’un seri üretime geçmesini heyecanla bekliyoruz. Seri üretime geçtiğinde otomobil piyasalarında fiyatlarında düşmesine etki edecektir. Şuan henüz ön sipariş döneminde ise kısa vadede otomobil fiyatlarına etki etmesini beklemiyoruz’’ dedi.

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