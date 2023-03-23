Fatih Altaylı Arifiye'deki tank palet fabrikasını gezdi Katarlı aradı gördüklerini yazdı

Yazar Fatih Altaylı, Katarlıların ortağı oldu Arifiye'deki tank palet fabrikasını gezdi. Fatih Altaylı, "Arifiye’deki tesiste tek bir Katarlı bile yok." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinden düşmeyen "Katarlı ortak" tepkisinin merkezindeki Arifiye'deki tesislere giden Fatih Altaylı gördüklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun "Bir hafta içinde Tank Palet'i geri alıp, şanlı ordumuza teslim edeceğim" dediği işletmeye ilişkin izlenimlerin aktaran Altaylı, dünkü HaberTürk'teki yazısında tesislere ve yeni Altay tankına övgüler yağdırdı.

Altaylı, bugün ise merak edilen Katarlı sorusuna yanıt verdi.

"Yönetim Kurulu’nda bilgi almak dışında, günlük işleyişte yoklar"

Bugünkü yazısında, bazı okuyucularının haklı olarak ‘Katarlılar ne yapıyordu?’ sorusunun sorulduğu ifade eden Fatih Altaylı, “Aynı soruyu tesisi gezerken ben de sordum. “Katarlılar nerede” diye. Çünkü ortalıkta hiç Katarlı görememiştim. Arifiye’deki tesiste tek bir Katarlı bile yok. Şirketin yüzde 49.9’unu satın alan Katar Ordusu, operasyona müdahil değil ve yüksek hisse oranına rağmen sessiz ortak gibi davranıyor. Yönetim Kurulu’nda bilgi almak dışında, günlük işleyişte yoklar. Arifiye’deki tesise de şimdiye kadar sadece tek bir Katarlı gelmiş. O da bir hafta sonu tesisi gezmiş. Yapılanlar ve yapılacaklar konusunda bilgi almış ve gitmiş. Bir daha da uğramamış. Bugün durum bu. Yarın da böyle mi olur bilemeyiz tabii.” dedi.

"Altay tankı beni gururlandırdı"

Fatih Altaylı dünkü yazısında, "Ne yalan söyleyeyim, Yeni Altay tankı beni gururlandırdı. Yıllar süren çabalar güzel bir sonuç çıkarmış. Her ne kadar tartışmalara neden olsa da, Arifiye’deki tesis, yeni bir boyut, yeni bir heyecan kazanmış." demişti.