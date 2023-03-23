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Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Yeniden Refah Partisi kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, partisinden istifa etti. Osmanoğlu, seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

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14 Mayıs seçimlerine tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde istifalar peş peşe geliyor.

Teşkilatlardaki istifaların ardından kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Osmanoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 seçimlerinde OSMANOĞLU ailesi olarak Cumhur ittifakını desteklemek üzere, Hanedan Reisi Harun Abdülkerim OSMANOĞLU efendinin müsadeleri ve Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan beyin bilgisi dahilinde Yeniden Refah Partisi görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım..." ifadelerini kullandı.

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeniden Ferah Partisi'nden istifa etmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu ve hakkında araştırımalar yapıldı. Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Kayıhan Osmanoğlu yaşı kaç, mesleği nedir? İşte, Kayıhan Osmanoğlu hayatı ve biyografisi!

Kayıhan Osmanoğlu kimdir?

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu olan Dahi Hanedan Ailesinin Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun oğlu ve Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunudur.

50 yıl sonra 1974 yılında ilk kez bir Osmanlı torunu Türkiye'ye geri dönmüştür. Kayıhan Osmanoğlu'nun babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu'dur. Kayıhan Osmanoğlu Türkiye'de doğan ilk Osmanlı torunudur. Fatih semtinde 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuştur. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Türkiye gazetesinde 10 yıl gazetecilik yapmış, 3 yıl da TGRT'de çalışmıştır.

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