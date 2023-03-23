Oruç tutarken merhem sürülür mü hastalık için sürülen merhem-krem orucu bozar mı?

Müslüman aleminin beklediği mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 29 günlük orucun ilki tutuluyor. Hakkıyla oruç tutmak isteyenler ise orucu bozan halleri araştırıyor. Peki derinin üstüne sürülen, cilt tarafından emilen krem ya da merhem orucu bozar mı, Diyanet bu konuda fetva verdi açıklama fakat hastalık için sürülen merhemdeki detaya dikkat

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Allah'ın ayı, meleklerin yeryüzüne indiği, şeytanın zincirlendiği bu mübarek ay Ramazan geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak geçiren müslümanlar orucu bozan halleri araştırıyor. En çok merak edilen ve Diyanet'e sorulan sorulardan birisi de merhem ya da krem sürmek sürmek orucu bozuyor mu sorusu oldu. Bilindiği üzere ağız yoluyla vücuda alınan her şey orucu bozuyor. Fakat deriye sürülen, vücudun içine direk temas etmeyen şeyler orucu bozmuyor. Diyanet'in fetvasına göre dudak kremi sürmek, dudak parlatıcı sürmek ya da merhem sürmek orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Öncelikle şunu belirtelim kadınların dudaklarına sürdüğü aromalı dudak parlatıcıları ya da rujlar mekruh yani Ramazan ayında sakıncalı sayılabilir. Bu nedenle oruçlu iken bu durumdan kaçınmak ya da çok dikkatli olmak gerekir

Merhem ya da krem orucu bozar mı Diyanet fetvası

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz