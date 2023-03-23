EYT'li banka arayışında! 2023 promosyon şampiyonu belli oldu: Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve DenizBank kaç TL promosyon veriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim öncesi en düşük emekli maaşını 7.500 TL olacağını açıklamasının ardından EYT ile yeni emekli olan milyonlarca EYT'li banka arayışına girdi. 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözüne karşılık verilen promosyon tutarı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Peki 2023 emekli promosyonunun şampiyonu hangi banka oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyunu veriyor? En yüksek hangi banka EYT 2023 emekli promosyunu ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

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EYT düzenlemesinin ardından emekli olmaya hak kazanan ve Nisan ayında ilk maaşını alacak çiceği burnunda emekliye bir müjde daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7500 TL olarak açıklamasının ardından promosyon için banka arayışında olan hali hazırda milyonlarca EYT'li en yüksek 2023 emekli promosyonunu hangi banka veriyor diye araştırmaya başladı.

Öte yandan EYT'liler için promosyon yarışına giren bankalar 2023 emekli promosyonu tutarlarını peş peşe açıklamaya başladı. Peki 2023 emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2023 EYT'liye en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapan banka hangisi? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankaların EYT emekli maaş promosyon ödemelerine dair kampanyaları belli oldu. Gün geçtikçe artan ödeme tutarları için araştırmalar yapan milyonlarca EYT'li en yüksek emekli promosyon ödemesi için banka arayışına girdi. Peki Garanti Bankası, INGBANK, Halkbankası, İş Bankası, Yapıkredi bankası, DenizBank, Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların emekliye 2023 yılı için verdikleri promosyon tutarları haberimizde...

İş bankası 2023 EYT promosyonu

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

DenizBank 2023 EYT promosyonu

Maaş Tutarı-Standart Promosyon- EYT'lilere Mobil Deniz Ek Ödül-Toplam

3.500 TL Altı Maaş Alanlar - 3.000 - 3.000 TL - 6.000 TL

3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar - 3.500 - 3.500 TL - 7.000 TL

7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar - 4.500 - 4.500 TL - 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar - 5.000 - 5.000 TL - 10.000 TL

INGBANK 2023 EYT promosyonu

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, maaş tutarına göre 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 5.100 TL; 3.500 TL– 7.500 TL arası ise 5.950 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 7.650 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 15 Mart 2023- 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilk defa emekli maaşını ING’ye getiren müşteriler, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1.500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

Garanti Bankası 2023 EYT promosyonu

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 03 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilere yararlanabilir.

Ziraat Bankası 2023 EYT promosyonu

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapıkredi 2023 EYT promosyonu

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

En düşük EYT emekli maaşı 2023

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmıştı. Böylelikle 2 milyon 250 bin kişi emeklilik sistemine dahil olmuştu. EYT emekli maaşı için başvuru işlemlerini tamamlayanlar bu ay içerisinde ilk maaşlarını aldı. En düşük EYT maaşı 2023 yılı için 5500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklama sonrası 2023 EYT en düşük maaşın 7500 TL olduğu öğrenildi. Böylelikle EYT SGK 4A, 4B, 4C EYT en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

EYT’lilere bayram ikramiyesi alacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Dolayısıyla EYT’liler de bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Yani Nisan ayında emekli olacak olan EYT’liler Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olacak.

Vedat Bilgin'den emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekliye ödenen bayram ikramiyesine de zam geleceğini duyurdu. Bakan Bilgin, "Emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Bu çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım" dedi.