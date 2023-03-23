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Kamp yaptıkları bölgede kayboldular! 10 saat sonra...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kamp yaptıkları bölgede kayboldular! 10 saat sonra...

 İSTANBUL'dan Torkul Gölü bölgesine kamp yapmaya gelen 3 kişi kayboldu. Kaybolan kişiler, bölgede süren 10 saatlik çalışma sonunda bulundu.

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İstanbul'dan Düzce Torkul Gölü'ne gelen 3 kişi, gece saatlerinde orman yoluna girerek gezintiye çıktı. Telefonlarının çekmemesi sonrasında kaybolduklarını fark eden kişiler, orman yollarında dolaşmaya başladı.

Kamp alanına bir türlü bulamayan 3 kişi, durumu ilgili kuruluşlara bildirdi. AFAD ekipleri ve Düzce Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalara rağmen kişilere ulaşılamadı.

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