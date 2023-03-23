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Londra'nın ünlü caddesi ilk kez ramazan dolayısıyla özel olarak aydınlatıldı

Londra'nın ünlü caddesi ilk kez ramazan dolayısıyla özel olarak aydınlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi, ilk kez ramazan ışıklarıyla süslendi.

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 Leicester Meydanı yakınlarındaki Coventry Caddesi, 30 bin ampulden oluşan ramazan ışıkları konseptiyle aydınlatıldı.

Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Işıkların açılışı ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın katıldığı törenle yapıldı.  Işıklar, bugünden itibaren 23 Nisan'a kadar her gün yerel saatle 17.00'den 01.00'e kadar caddeyi aydınlatacak.

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