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HABER /  POLİTİKA

Binali Yıldırım'dan son dakika kararı! 3 dönem kuralına takılıyordu

Binali Yıldırım'dan son dakika kararı! 3 dönem kuralına takılıyordu

AK Parti'de 3 dönem kuralının bu seçimde katı biçimde uygulanacağı, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kaç isim için istisna yapabileceği belirtiliyordu. 3 dönem kuralına katılan iki isim İzmir'den tekrar adaylık başvurusu yaptı.

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AK Parti’de milletvekili aday adayları başvurularını tamamladı. En çok merak edilen isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’dan ise son dakika hamlesi geldi.

3 dönem kuralına takılan isimlerin başında gelen Binali Yıldırım, başvuru süresinin bitimine az bir zaman kala dosyasını teslim ederek yeniden İzmir’den aday adayı oldu. 

Yine 3 dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da İzmir’den tekrar başvuru yapmıştı. 3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Öte yandan, İzmir’den 202 ismin AK Parti’den aday adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi.

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