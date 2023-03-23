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Seçim öncesi ilk kez uygulanacak! AK Parti’de liste için e-temayül

Seçim öncesi ilk kez uygulanacak! AK Parti’de liste için e-temayül

Seçimler öncesi partiler, vekil listelerini hazırlamayı sürdürüyor. AK Parti'de aday seçilecek isimler için dört aşama var.AK Parti ilk kez bu yıl elektronik temayül yoklaması yapacak. İşte detaylar...

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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, 25 Mart’ta il başkanlıkları üzerinden teşkilat üyelerine, o ildeki milletvekili aday listesinde kimleri görmek istedikleri sorulacak.

AK Parti ilk kez bu yıl elektronik temayül yoklaması yapacak. Sonuçlar anlık genel merkeze gidecek, ancak açıklanmayacak.

Partinin MYK ve MKYK'sından 73 kişiden, temayül komisyonunda görevlendirilmeleri ihtimaline karşı o gün genel merkezde bulunması istendi.

Temayül, milletvekili listelerinin belirlenmesinde tek belirleyici olmayacak.

Adaylar genel merkez tarafından mülakata alınacak. İsimlerin belirlenmesinde kentteki anketler de etkili olacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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